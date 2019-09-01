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Азаренко, Соболенко и Саснович вышли в 1/8 финала парного разряда US Open

Белорусские теннисистки Виктория Азаренко, Арина Соболенко и Александра Саснович вышли в 1/8 финала парного разряда открытого чемпионата США.

Азаренко вместе с австралийкой Эшли Барти во втором раунде обыграла Эбигейл Спирс (США) и Надежду Киченок (Украина) —  6:3, 3:6, 7:6 (12:10).

Соболенко в тандеме с бельгийкой Элизе Мертенс победила чешку Каролину Мухову и представительницу Швейцарии Джил Тайхман —  7: 6 (7:1), 6:3.

Саснович в паре с Викторией Кужмовой (Словакия) победили американский тандем Уитни Осигве / Тейлор Таунсенд —  6:4, 6:2.
Источник: "Еврорадио"
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