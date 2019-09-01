Азаренко вместе с австралийкой Эшли Барти во втором раунде обыграла Эбигейл Спирс (США) и Надежду Киченок (Украина) — 6:3, 3:6, 7:6 (12:10).





Соболенко в тандеме с бельгийкой Элизе Мертенс победила чешку Каролину Мухову и представительницу Швейцарии Джил Тайхман — 7: 6 (7:1), 6:3.





Саснович в паре с Викторией Кужмовой (Словакия) победили американский тандем Уитни Осигве / Тейлор Таунсенд — 6:4, 6:2.