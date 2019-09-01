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Российский теннисист показал зрителям на US Open средний палец

Россиянин Даниил Медведев в первом сете третьего круга против Фелисиано Лопеса получил предупреждение за неспортивное поведение, сообщает sports.ru.

Проиграв свою подачу при счете 3:4, россиянин вырвал полотенце из рук болбоя, а потом бросил ракетку в сторону судьи на вышке.

После этого он подошел к арбитру Дамьену Дюмусуа и сказал: «Слезай с вышки. Эй-эй. Вы все странные. Вы все странные. Ты не должен сидеть на вышке». Это тот же судья, которому Стефанос Циципас в первом круге сказал: «Почему-то у вас ко мне что-то личное. Наверное, потому что вы француз, а вы все странные».

Кроме того, по ходу партии Медведев саркастически аплодировал зрителям, которые поддерживали его соперника. А при счете 5:5 после проигранного розыгрыша показал трибунам средний палец.


Судья не вынес ему за это официальное предупреждение. Он объяснил это тем, что увидел момент только на большом экране и в таком случае не имеет права наказывать. Но он устно предупредил россиянина.
Sports.ru
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