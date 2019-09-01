Российский теннисист показал зрителям на US Open средний палец

Проиграв свою подачу при счете 3:4, россиянин вырвал полотенце из рук болбоя, а потом бросил ракетку в сторону судьи на вышке.





После этого он подошел к арбитру Дамьену Дюмусуа и сказал: «Слезай с вышки. Эй-эй. Вы все странные. Вы все странные. Ты не должен сидеть на вышке». Это тот же судья, которому Стефанос Циципас в первом круге сказал: «Почему-то у вас ко мне что-то личное. Наверное, потому что вы француз, а вы все странные».





Кроме того, по ходу партии Медведев саркастически аплодировал зрителям, которые поддерживали его соперника. А при счете 5:5 после проигранного розыгрыша показал трибунам средний палец.







