Французский автогонщик погиб после аварии на этапе Формулы-2

При этом если Сато самостоятельно покинул место аварии, то о состоянии здоровья Юбера и Корреа не было никаких данных. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Однако невзирая на все усилия врачей, Юбер скончался в 18.35 по бельгийскому времени, сообщает пресс-служба ФИА. 22 сентября ему должно было исполниться 23 года.





Хуан Мануэль Корреа остается в больнице, его состояние стабильное, у него переломы обеих ног.



