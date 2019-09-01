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Французский автогонщик погиб после аварии на этапе Формулы-2

31 августа на автодроме Спа-Франкоршам должна была состояться первая гонка этапа Формулы-2 в Бельгии. Она была остановлена уже на втором круге, когда на выходе из поворота «Красная вода» произошла серьезная авария с участием Антуана Юбера, Хуана Мануэля Корреа и Марино Сато. Погиб молодой перспективный гонщик Антуан Юбер, сообщает championat.com.

При этом если Сато самостоятельно покинул место аварии, то о состоянии здоровья Юбера и Корреа не было никаких данных. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Однако невзирая на все усилия врачей, Юбер скончался в 18.35 по бельгийскому времени, сообщает пресс-служба ФИА. 22 сентября ему должно было исполниться 23 года.

Хуан Мануэль Корреа остается в больнице, его состояние стабильное, у него переломы обеих ног.

Организаторы моносерии Формула-2 выпустили официальное заявление по поводу гибели французского пилота чемпионата Антуана Юбера. При этом было объявлено, что воскресная гонка Формулы-2 в Спа будет отменена.


«Формула-1, Формула-2 и Формула-3 глубоко огорчены уходом из жизни Антуана Юбера в результате ужасной аварии в сегодняшней основной гонке на „Спа-Франкоршам“, в которую были вовлечены три гонщика. Мы бы хотели выразить глубочайшие соболезнования семье Антуана, его близким и друзьям. Мы также хотели бы выразить сочувствие всей команде „Арден“.

Антуан был вежлив со всеми, всегда улыбался, его позитивный настрой заражал всех вокруг. Его будет очень не хватать.

Из уважения к нему завтрашняя гонка была отменена», — гласит заявление организаторов.
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