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Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

В Красноярске умер участник заплыва через Берингов пролив, чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, директор спортивно-оздоровительного центра холодового плавания «Мегаполюс» Николай Петшак, сообщили в министерстве спорта Красноярского края РФ.

Причиной смерти стал несчастный случай. Спортсмен утонул в Енисее во время занятия по плаванию.

Николай Леонардович Петшак родился 7 мая 1955 года. Более 40 лет занимался холодовым плаванием. В 1994 году установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде. В 2012 году стал чемпионом мира по плаванию в холодной воде. Являлся председателем федерации холодового плавания в Красноярском крае. Участвовал во многих социальных проектах по пропаганде спорта в Красноярском крае, в эстафете олимпийского огня в 2013 году в Красноярске, в августе принимал участие в традиционном эстафетном заплыве в честь Дня государственного флага Российской Федерации.
Интерфакс
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