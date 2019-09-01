Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

Причиной смерти стал несчастный случай. Спортсмен утонул в Енисее во время занятия по плаванию.





Николай Леонардович Петшак родился 7 мая 1955 года. Более 40 лет занимался холодовым плаванием. В 1994 году установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде. В 2012 году стал чемпионом мира по плаванию в холодной воде. Являлся председателем федерации холодового плавания в Красноярском крае. Участвовал во многих социальных проектах по пропаганде спорта в Красноярском крае, в эстафете олимпийского огня в 2013 году в Красноярске, в августе принимал участие в традиционном эстафетном заплыве в честь Дня государственного флага Российской Федерации.



