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Виталий Жуковский: «Любой тренер, который скажет про судейство, столкнется с негативом. Но то, что происходит с нашей командой..."

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский раскритиковал работу судейской бригады в матче 20-го тура чемпионата Беларуси, который завершился ничьей (2:2) против «Гомеля».

– Приятная атмосфера, хороший футбольный стадион. Все хорошо, но поле… Не должны команды высшей лиги на таких полях играть. Обе команды показали добротный футбол, хотели победить, но, к сожалению, этого не удалось. Мы много для этого сделали, но не забили. У соперника также были неплохие контратаки, они тоже могли использовать моменты. Ход встречи был интересный, обе команды хотели победить.

– С чем связана в перерыве замена Янушкевича?

– У него началось головокружение, боли в голове. Неожиданная для нас замена.


– С чем связано, что в последних матчах вы теряете очки?

– Если посмотреть по результату, то может показаться, что команда просела, но у нас есть свои показатели и можем сказать, что находимся в хорошей форме. С чем связано? Любой тренер, который скажет про судейство, столкнется с негативом. Скажут, мол, отмазки, и это будет правильно. Но то, что происходит после перерыва в чемпионате с нашей командой, все умалчивают… Сегодняшняя игра: наши игроки остановились в ожидании пенальти, так как была игра рукой, а у соперника пошла контратака после которой был забит гол. Здесь будет отдельный разговор: пока не прозвучал свисток – не должны останавливаться… И опять: фол на Квашуке – пенальти, фол на Макасе – свисток молчит. Судья говорит: надо смотреть. Там ставит точку, а здесь надо смотреть, – сказал Жуковский.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Денисом Щербаковым.
Tribuna
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