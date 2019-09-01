– Приятная атмосфера, хороший футбольный стадион. Все хорошо, но поле… Не должны команды высшей лиги на таких полях играть. Обе команды показали добротный футбол, хотели победить, но, к сожалению, этого не удалось. Мы много для этого сделали, но не забили. У соперника также были неплохие контратаки, они тоже могли использовать моменты. Ход встречи был интересный, обе команды хотели победить.





– С чем связана в перерыве замена Янушкевича?





– У него началось головокружение, боли в голове. Неожиданная для нас замена.









– С чем связано, что в последних матчах вы теряете очки?





– Если посмотреть по результату, то может показаться, что команда просела, но у нас есть свои показатели и можем сказать, что находимся в хорошей форме. С чем связано? Любой тренер, который скажет про судейство, столкнется с негативом. Скажут, мол, отмазки, и это будет правильно. Но то, что происходит после перерыва в чемпионате с нашей командой, все умалчивают… Сегодняшняя игра: наши игроки остановились в ожидании пенальти, так как была игра рукой, а у соперника пошла контратака после которой был забит гол. Здесь будет отдельный разговор: пока не прозвучал свисток – не должны останавливаться… И опять: фол на Квашуке – пенальти, фол на Макасе – свисток молчит. Судья говорит: надо смотреть. Там ставит точку, а здесь надо смотреть, – сказал Жуковский.





Матч обслуживала судейская бригада во главе с Денисом Щербаковым.



