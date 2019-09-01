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БАТЭ зарботал в еврокубках минимум 1,24 млн евро

Для топового белорусского футбольного клуба БАТЭ нынешний еврокубковый сезон завершился. По итогам двухматчевого противостояния в рамках плей-офф Лиги Европы команда уступила казахстанской «Астане».


«Желто-синие» начали нынешний сезон в Лиге чемпионов, а продолжили в Лиге Европы. За каждый пройденный тур команде полагаются финансовые бонусы.

Так, €280 тыс. БАТЭ получит за участие в I раунде квалификации Лиги чемпионов, 380 тыс. — за выступление во II раунде.

Еще €280 тыс. команде причитаются за матчи в III раунде квалификации Лиги Европы и 300 тыс. — за выступление в раунде плей-офф. 

Таким образом, БАТЭ заработал €1,24 млн. 
Officelife.media
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