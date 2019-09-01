БАТЭ зарботал в еврокубках минимум 1,24 млн евро





«Желто-синие» начали нынешний сезон в Лиге чемпионов, а продолжили в Лиге Европы. За каждый пройденный тур команде полагаются финансовые бонусы.





Так, €280 тыс. БАТЭ получит за участие в I раунде квалификации Лиги чемпионов, 380 тыс. — за выступление во II раунде.





Еще €280 тыс. команде причитаются за матчи в III раунде квалификации Лиги Европы и 300 тыс. — за выступление в раунде плей-офф.





Таким образом, БАТЭ заработал €1,24 млн.