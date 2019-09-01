БАТЭ зарботал в еврокубках минимум 1,24 млн евро
Для топового белорусского футбольного клуба БАТЭ нынешний еврокубковый сезон завершился. По итогам двухматчевого противостояния в рамках плей-офф Лиги Европы команда уступила казахстанской «Астане».
«Желто-синие» начали нынешний сезон в Лиге чемпионов, а продолжили в Лиге Европы. За каждый пройденный тур команде полагаются финансовые бонусы.
Так, €280 тыс. БАТЭ получит за участие в I раунде квалификации Лиги чемпионов, 380 тыс. — за выступление во II раунде.
Еще €280 тыс. команде причитаются за матчи в III раунде квалификации Лиги Европы и 300 тыс. — за выступление в раунде плей-офф.
Таким образом, БАТЭ заработал €1,24 млн.
08:58 01/09/2019