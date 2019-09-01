Госконтроль нашел тренеров-самоучек
Комитет госконтроля провел проверки негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, предлагающих физкультурно-оздоровительные услуги. На начало 2019 года такие услуги предоставляли более трех тысяч ИП и негосударственных компаний.
При мониторинге обнаружилось, что не все тренеры имеют профессиональное образование. Например, без профобразования работали тренер и инструктор в ОО "Борисовская федерация восточных единоборств", два преподавателя в ОО "Борисовская федерация восточных единоборств" в Гомельской области и тренер МОО "Спортивный клуб таэквондо "Спарта" в Минске.
08:40 01/09/2019