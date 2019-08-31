Защитник Дмитрий Прищепа будет выступать за петербургский клуб





Фото: официальный сайт «Минска»





«Минск» объявил на официальном сайте о переходе защитника клуба Дмитрия Прищепы в петербургский «Зенит» на правах аренды. О сроках, на которые рассчитано соглашение, не сообщается.









Прищепа является воспитанником «Минска». За основную команду клуба он дебютировал в марте 2019 года в 17-летнем возрасте. В высшей лиге чемпионата Белоруссии защитник провел 13 матчей. Также он выступает за юниорскую сборную страны.





В ходе летнего трансферного окна «Зенит» приобрел пятерых игроков. Петербургский клуб пополнили вратарь Александр Васютин («Сарпсборг»), защитник Дуглас Сантос («Гамбург»), а также хавбеки Малком («Барселона»), Алексей Сутормин («Рубин») и Владимир Хубулов («Ахмат»). Трансферное окно в России закроется 2 сентября, пишет РБК.



