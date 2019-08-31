Брест подписал первого китайца в истории «вышки»

Евгений Савин, чтобы снять мощное видео об Артеме Милевском, пишет by.tribuna.com Чуть больше месяца назад в Брест приехал популярный блогерчтобы снять мощное видео обпишет





Кроме рассказов плеймейкера о сексе с Тиной Канделаки и разбитом «Феррари» во влог вошло небольшое интервью с боссом «Динамо» Александром Зайцевым.





– У Милевского было предложение из Индонезии? Если говорить об Индонезии, то не туда нужно отпускать ребят доживать свой футбольный век. Лучше оттуда взять кого-то. Азиаты очень сильно отслеживают ребят, которые каким-то чудом пробились в Европу. По-моему, клуб из Гданьска взял какого-то индонезийца, и у них это стало регулярно добавлять по 200-300 тысяч просмотров, – говорил менеджер. – Несколько раз пытался взять китайцев в этом году. Сейчас одного смотрим, но это обнять и плакать.





Не знаем о каком китайском игроке шла речь, но 23 августа клуб объявил о подписании 19-летнего защитника Дин Сюэлэя. Контракт с представителем Поднебесной рассчитан до конца сезона. Азиат уже провел провел два матча за дубль брестчан. Сначала футболист сыграл 17 минут, выйдя на замену в матче с «Энергетиком-БГУ» (1:2), а затем появился в старте поединка со «Славией» (2:1). Дин Сюэлэя заменили на 58-й минуте.









О новичке брестчан известно всего ничего. Главное, что нужно знать, к 19 годам Дин Сюэлэй не провел ни одного матча на «элитном» уровне. На Родине он числился в составе команды «Сычуань», выступавшей в местном Д3. Правда, в феврале прошлого года парень неожиданно сменил китайский минор на словенскую «вышку», перебравшись в стан аутсайдера чемпионата «Анкаран». В Европе китаец не сыграл ни минуты на взрослом уровне, а после вылета команды из «элиты» вновь вернулся в «Сычуань». Сайт Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость новичка брестчан в 25 тысяч евро.





Чем же китайский ноунейм привлек брестское «Динамо», которое претендует на чемпионство? Мы расспросили об этом спортивного директора клуба Сергея Ковальчука:





– Рекомендация пришла из представительства «Динамо-Брест» в Китае. К нашему представителю в этой стране обратился агент футболиста, прислал его СV и нарезки видео. Нам показался интересным этот игрок, мы вызвали его на просмотровый сбор. Практически месяц он тренировался вместе с основным составом в Бресте. В процессе мы пришли к выводу, что уровень не дотягивает до игрока первой команды, но ему стоит попробовать себя в дубле.





– Переговоры были сложными?





Они быстро приняли наше предложение, так что переговоры сложными не назовешь. Сейчас Дин тренируется и играет за дублирующий состав.









– Можете назвать сильные и слабые стороны игрока?





– К сильным сторонам отнес бы физическую подготовку футболиста. Она на достаточно высоком уровне. Также отмечу хорошие скоростные качества. Дин обладает хорошей передачей с фланга, любит подключаться вперед. К слабым сторонам отнес бы игру головой, с этим есть проблемы. Имеются трудности с тактическими перестроениями, особенно в игре в обороне. Он работает над этими компонентами. Надеемся, что он покажет себя.





Пока не очень понятно, зачем боссы брестчан подписали Дин Сюэлэя. По эпизодам с игрой правого защитника, которые выкладывались на клубном YouTube-канале, складывается ощущение, что у легионера не все в порядке с координацией. Защитник вряд ли поможет основе «сине-белых» в борьбе за титул. Сегодня на правом фланге обороны в команде Марцела Лички нет альтернативы Олегу Веретило (второй наигрыш в команде после Сергея Кисляка). В крайнем случае его может заменить Роман Юзепчук. Так было в последнем матче чемпионата против «Энергетика-БГУ», когда Веретило пропускал встречу из-за перебора желтых карточек.





Интересно, что незадолго до подписания Дин Сюэлэя брестское «Динамо» прекратило сотрудничество с правым защитником Алексеем Ивановым по соглашению сторон. 22-летний оборонец, который играл в белорусской «молодежке» и имеет неплохой опыт выступлений в «вышке», так и не смог выиграть конкуренцию у Веретило и вернулся в «Минск». Сергей Ковальчук отвечает и на эти вопросы:





– Чем этот парень сильнее белорусских защитников?





– На данный момент естественно, он не сильнее тех игроков, которые находятся в основном составе. Но в свои 19 лет он тренируется с огромным желанием, поэтому я надеюсь, что за счет своей работоспособности, он должен перейти на другой уровень.





– В этом сезоне он будет играть исключительно за дубль?





– Да, в этом сезоне он, скорее всего, будет играть исключительно за дублирующий состав. Только в том случае, если Дин будет прогрессировать и выделяться в играх за второй состав, будем рассматривать возможность подключать его к основной команде.





– Насколько тяжело новичку будет адаптироваться в Беларуси?





– Адаптировался на удивление гладко. Здесь проблем нет. Самое главное, что тренируется с улыбкой и настроением, в этом плане все хорошо.





Сергей Ковальчук уже рассказал, что переезду Дин Сюэлэя в Брест поспособствовало то, что в прошлом году «Динамо» открыло офис клуба в Пекине. Правда, пока особого всплеска в социальных сетях брестчан новость о подписании китайца не вызвала. Например, в Instagram видео о легионере собрало меньше пяти тысяч просмотров. Плюс-минус такая же статистика под другими видео в официальном аккаунте «сине-белых».





– Александр Зайцев в беседе с Евгением Савиным отмечал, что для имиджевой составляющей неплохо было бы подписать футболиста из Китая. Трансфер Дин Сюэлэя подходит по эту историю?





– Конечно, Дин Сюэлей – немножко другая история. Естественно, хотелось бы сразу подписать более квалифицированного, опытного футболиста. Но такие игроки востребованы у себя на Родине и стоят достаточно больших денег. Вот поэтому привезти в Беларусь китайского футболиста высокого уровня очень сложно, – говорит Ковальчук. – Мы попробовали пойти другим путем: подписать молодого китайца, который готов был уехать в Европу на скромных условиях, готов развиваться здесь, в Беларуси. Это своего рода эксперимент. Мы решили попробовать. Посмотрим, что из этого получится. Надеемся, что Дин будет прогрессировать и в перспективе станет интересным для китайского рынка зрелым футболистом.







