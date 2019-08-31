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Болельщикам в Жодино надоело – они выступают против Скрипченко через граффити

Это похоже на войну.


У «Торпедо-БелАЗ» дела в чемпионате идут не очень. Команда, собиравшаяся бороться за медали, идет на шестом месте и не может одержать победу уже на протяжении пяти матчей (техническая виктория над минским «Торпедо» не в счет). В такой ситуация не выдержали болельщики «черно-белых». Многие просят об отставке Вадима Скрипченко прямо в комментария в официальном паблике команды ВКонтакте, а на последнем домашнем матче с «Городеей» фанаты вывесили баннер с надписью: «Хопіць СКРЫПець, «Тарпеда!»


Но это было не все. Недавно на стене одного из жодинских магазинов появилась огромная надпись: «Скрипченко – позор «Торпедо»!». В истории «Торпедо-БелАЗ» еще никогда не было, чтобы болельщики так открыто выступали против тренера команды.
Tribuna
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