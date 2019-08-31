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Убийство Павла Шеремета
Полузащитник БАТЭ Евгений Березкин женился
30 августа 23-летний полузащитник БАТЭ Евгений Березкин женился.
Избранницей белорусского футболиста стала его ровесница Екатерина Балымова.
pressball.by
12:12 31/08/2019
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