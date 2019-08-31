



- Хочу поблагодарить тебя за прошлый год и половину этого. Наиболее забавное и волнующее время моей жизни. Это был действительно лучшее и самое насыщенное время, где я нашел себя и свое предназначение. Знаю, иногда были тяжелые времена, но это все еще печально пойти разными дорогами. Счастлив обернуться и сказать: я рискнул всем, что имел, и грустно, что не мог сделать больше. Всего наилучшего в твоем пути, Тигрица, — написал Турсунов в своем инстаграме.



