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"Всего наилучшего, Тигрица". Дмитрий Турсунов обратился к Арине Соболенко

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов прокомментировал расставание с 13-й ракеткой мира Ариной Соболенко.


- Хочу поблагодарить тебя за прошлый год и половину этого. Наиболее забавное и волнующее время моей жизни. Это был действительно лучшее и самое насыщенное время, где я нашел себя и свое предназначение. Знаю, иногда были тяжелые времена, но это все еще печально пойти разными дорогами. Счастлив обернуться и сказать: я рискнул всем, что имел, и грустно, что не мог сделать больше. Всего наилучшего в твоем пути, Тигрица, — написал Турсунов в своем инстаграме.
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