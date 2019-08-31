



Дмитрий Басков: Паре выступил с инициативой принять белорусское гражданство, и у нас освободилось место под легионера





Букмекеры считали "Юность" аутсайдером. На льду мы видим, что белорусы ничуть не хуже "Лозанны". Возможно, Европа принижает наш уровень?

Во-первых, наши люди его принижают. А что уже говорить про Европу... У нас 32-летний иностранный хоккеист подходит под натурализацию, а 28-летние белорусы считаются старыми... Вот и весь ответ.







