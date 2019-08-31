Игорь Брикун: в Беларуси 32-летний иностранец подходит под натурализацию, а 28-летние белорусы считаются старыми
Голкипер "Юности" Игорь Брикун поделился мнением о шансах команды в Лиге чемпионов, а также отреагировал на натурализацию игрока минского "Динамо" Франсиса Паре.
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Букмекеры считали "Юность" аутсайдером. На льду мы видим, что белорусы ничуть не хуже "Лозанны". Возможно, Европа принижает наш уровень?
Во-первых, наши люди его принижают. А что уже говорить про Европу... У нас 32-летний иностранный хоккеист подходит под натурализацию, а 28-летние белорусы считаются старыми... Вот и весь ответ.
10:15 31/08/2019