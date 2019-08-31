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Соболенко объявила об уходе от своего тренера

Арина Соболенко объявила, что больше не будет работать со своим тренером Дмитрием Турсуновым. Соответствующий пост она разместила в Instagram.

«Спасибо тебе за всё и всего наилучшего в будущем», — написала девушка, отметив в посте своего уже бывшего тренера.

Напомним, это случилось на следующий день после вылета Арины со второго круга US Open, где она в двух сетах проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана.

С Турсуновым Соболенко начала работать в июне 2018. С ним она взяла три титула — в Нью-Хейвене, Ухани и Шэньчжэне. В феврале Арина стала 9-й ракеткой мира, опустившись затем на 13-ю позицию.
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