БАТЭ написал открытое письмо гендиректору «Астаны»

Приводим оригинальный текст письма между линиями:





Уважаемый Михаил Ильич!





ФК БАТЭ поздравляет ФК «Астана» с выходом в групповой этап Лиги Европы!





Вместе с тем хотим подчеркнуть, что считаем недопустимыми ремарки, которые вы позволили себе по итогам вчерашнего матча.





Главный тренер ФК БАТЭ Алексей Бага в своих комментариях не допускал оскорблений в адрес ФК «Астана». В одном из высказываний он всего лишь констатировал, что в круг соперников нашего клуба в еврокубковом цикле-2019/20 входили чемпионы Польши, Норвегии и Казахстана.





В этом вы сами можете легко убедиться, посмотрев видеоверсию послематчевой пресс-конференции Алексея Баги. Никакого неуважения к ФК «Астана», равно как и к другим клубам, там не было. Убеждены, вам стоило тщательнее разобраться в ситуации, прежде чем сделать неуместное и оскорбительное заявление.





Вызывает недоумение, что глагол «имел» вы трактуете исключительно в негативно-жаргонном смысле, а не в первом словарном значении. Впрочем, каждый думает в меру своих образованности и воспитанности.









ФК БАТЭ с огромным уважением относится ко всем членам европейской футбольной семьи, всегда выступает против любого рода оскорблений в чей-либо адрес.





Желаем вам успехов в групповом этапе Лиги Европы! Надеемся, в дальнейшем вы будете внимательнее и осмотрительнее в суждениях и высказываниях!





Со своей стороны отметим, что в видеозаписи глагол «имел» действительно используется без каких-то негативных оттенков — тренер просто перечислял, с кем они встречались по пути к Лиге Европы. На записи эту фразу можно услышать с отметки 6.40.



