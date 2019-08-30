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Хабиб: При встрече с Конором мы подеремся. Только они поедут в больницу, а мы — в полицию

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что их конфликт с ирландцем Конором Макгрегором не исчерпан, сообщает МАТЧ ТВ.


— Это дело никогда не будет закончено. Даже если мы когда-нибудь встретимся случайно, мы подеремся. Не имеет значения, что кто-то из нас может попасть в тюрьму или что-то в этом роде. Я не боюсь этого… Они поедут в больницу, а мы — в полицию. Вот и все, — сказал Нурмагомедов.

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года. После победы россиянин выпрыгнул из октагона и случилась массовая драка с участием команд спортсменов. После этого инцидента Атлетическая комиссия штата Невада отстранила Нурмагомедова на 9 месяцев от боев, а также оштрафовала на 500 тысяч долларов.

В активе 30-летнего российского бойца 27 побед и ни одного поражения. На счету экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Макгрегора 21 победа при четырех поражениях.

В ближайшем поединке Нурмагомедов проведет вторую защиту титула. 7 сентября россиянин выйдет в октагон на турнире UFC 242 против Дастина Порье.
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