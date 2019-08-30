«Юность» выиграла у швейцарской «Лозанны» в хоккейной Лиге чемпионов

Первые два периода прошли с преимуществом «Юности», которая была фаворитом игры по мнению букмекеров. Только недавно начавшие подготовку к сезону игроки «Лозанны» явно уступали хозяевам физически и часто удалялись. Но свои моменты минчане реализовали только в третьем периоде. На 42-й минуте отличился Кашкар, а на 46-й — Цыганов.





Увы, удержать преимущество подопечные Михаила Захарова не смогли. Джорис и Бертчи смогли сравнять счет, переведя игру в овертайм. Там победу «Юности» принес капитан Андрей Антонов. Гости долго спорили с судьей, но тот все-таки засчитал шайбу минчан.





В другом матче группы финский «Пеликанс» одолел чешский «Тршинец» — 1:0. Невероятную игру продемонстрировал голкипер хозяев Томи Кархунен, отразивший 45 бросков, включая буллит.





После первого тура у «Пеликанс» три очка, у «Юности» — два, у «Лозанны» — одно, у «Тршинеца» — 0.





В воскресенье «Юность» сыграет на «Чижовка-Арене» против «Тршинеца».



