КХЛ: 2 сентября минское "Динамо" покажет грандиозное шоу

В этом году минское "Динамо" ожидает самый крупный ребрендинг в истории клуба — будет новый логотип, несколько изменятся клубные цвета, но зубр при этом останется символом команды.





Впрочем, в клубе также понимают, что шило в мешке не утаишь и сами повсеместно намекают на изменения — баннерами, билбордами и даже элементами формы команды на открытых тренировках.





Виктория Юрченко — режиссер предматчевых шоу "Динамо-Минск" — рассказала, что же ждет зрителей на первом матче команды в сезоне.









Такого в нашем хоккее еще не было





Виктория рассказала, что подготовка к шоу ведется с начала августа — речь о разработке концепции и отрисовке контента. Всех деталей tut.by не раскрыли, но основная часть шоу будет визуальной. Практически в полной темноте 12 мощных проекторов покажут трехмерную картинку размером со всю ледовую площадку. Удалось посмотреть весь сюжет — это очень красиво.





Кроме того, к шоу "Минск-Арену" оснастят дополнительным аудио- и световым оборудованием. Как рассказала Виктория, 3D-mapping (ту самую трехмерную проектируемую картинку) делает московская компания, она же привезла и настраивает оборудование — 12 проекторов — для этого шоу.





— И если нужный нам свет и звук мы еще могли найти у нас в стране, то такого уровня проекторов во всей Беларуси не более 6. Кроме того, у нас попросту нет специалистов, которые бы занимались 3D-графикой на льду.





"Наиболее эффектно представить команду и новый логотип"





Стоимость шоу организаторы не раскрыли, но, по их словам, это одно из самых дорогих предматчевых шоу в истории минского "Динамо".





— Отмечу, что это не какие-то запредельные суммы, сопоставимые, например, с покупкой игроков. Если сравнивать с другими клубами КХЛ, то они давно вышли на этот уровень — и ЦСКА, и СКА, и "Авангард". И впервые за последние годы мы возвращаемся на уровень с ними, — рассказывает Виктория.





Монтаж оборудования начался на этой неделе. Устанавливают его исключительно ночью, чтобы не мешать тренировкам хоккеистов. Финальные репетиции состоятся в субботу и воскресенье.





— Одна из наших основных задач, продолжает режиссер — представить команду, наиболее эффектно и ярко показать обновленный логотип и форму динамовцев. Чтобы рассказать людям, которые придут на матч, эту историю — почему мы меняем логотип команды, чтобы ребрендинг был для них более понятным, и он его легче приняли.









А что еще?





Шоу начнется за 10 минут до начала матча (примерно в 19.00), но кроме него зрителей ждут другие сюрпризы. Например, на "Минск-Арене" состоится белорусская премьера имиджевого ролика КХЛ, презентация промовидео минского "Динамо", а главное — представление обновленной команды — будет эффектный выход игроков с дополнительной ультрафиолетовой подсветкой (возможно, для более яркой, контрастной презентации формы).





Кроме того, нам презентуют новую площадку с "финскими" размерами. Обратите внимание: она стала уже на 2 метра (по метру с каждой стороны).





А еще на всех 15 тысяч сиденьях Арены болельщиков будут ждать бесплатные футболки. Раньше такое делалось дважды, после выхода команды в плей-офф. Запускать зрителей на "Минск-Арену" начнут за полтора часа до начала матча — в 17.30.