Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Назван лучший игрок Лиги Европы

Бывший полузащитник «Челси» Эден Азар, перебравшийся в это межсезонье в «Реал», признан лучшим игроком Лиги Европы-2018/19.


В минувшем сезоне бельгиец помог лондонской команде стать победителем турнира, отметившись дублем в финальном матче против «Арсенала» (4:1).

Азар в борьбе за награду опередил своего бывшего партнера по «Челси» Оливье Жиру и экс-форварда «Айнтрахта» Луку Йович, который также перешел в мадридский клуб в это межсезонье.
Источник: tribuna.com
Поделиться
Последние известия


Блоги
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o смертоносном топливе,...
Игорь Драко
Hello, Mr.Bolton! Ну, наконец-то, так вас ждали!
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё