Назван лучший игрок Лиги Европы





В минувшем сезоне бельгиец помог лондонской команде стать победителем турнира, отметившись дублем в финальном матче против «Арсенала» (4:1).





Азар в борьбе за награду опередил своего бывшего партнера по «Челси» Оливье Жиру и экс-форварда «Айнтрахта» Луку Йович, который также перешел в мадридский клуб в это межсезонье.







