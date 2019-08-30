Назван лучший игрок Лиги Европы
Бывший полузащитник «Челси» Эден Азар, перебравшийся в это межсезонье в «Реал», признан лучшим игроком Лиги Европы-2018/19.
В минувшем сезоне бельгиец помог лондонской команде стать победителем турнира, отметившись дублем в финальном матче против «Арсенала» (4:1).
Азар в борьбе за награду опередил своего бывшего партнера по «Челси» Оливье Жиру и экс-форварда «Айнтрахта» Луку Йович, который также перешел в мадридский клуб в это межсезонье.
Источник: tribuna.com
15:55 30/08/2019