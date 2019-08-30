С учетом того, что Франсис Паре выступил с инициативой принять белорусское гражданство, у нас освободилось место под одного легионера. Мы постарались оперативно сработать и закрыть эту позицию еще до старта чемпионата.





Основным вариантом, на который мы ориентировались в первую очередь, был Теему Пулккинен. Мы давно находились с ним в переговорном процессе и очень хотели вернуть его в Минск, учитывая высокий уровень игрока, который он продемонстрировал в составе "Динамо" в прошлом сезоне. Тем более тренерский штаб видит этого нападающего в составе.





Теему тоже не скрывал желания присоединиться к нашей команде. В итоге все получилось, и мы уверены, что любимец динамовских болельщиков будет радовать их заброшенными шайбами в предстоящем сезоне! — приводит слова Баскова официальный сайт "Динамо".



