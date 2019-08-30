



В мужской сетке второй раунд стал последним для Егора Герасимова. Дебютант основы турнира Большого шлема зачехлил ракетку после матча с аргентинцем Диего Шварцманом (№20 ATP) – 4:6, 2:6, 0:6.





Неудача ожидала белорусов и в женской части US Open. Первым запуском Александра Саснович играла против Онс Жабер (№62 WTA) из Туниса. В первом сете Саша взяла сет, однако во втором прибегла к помощи доктора. Африканка воспользовалась проблемами соперницы со здоровьем и вырвала путевку в третий раунд (3:6, 6:4, 6:2).





Вскоре потерпела неудачу Арина Соболенко, вслед за БАТЭ также уступившая представителю Казахстана. Обидчицей белоруски стала Юлия Путинцева. Обе теннисистки известны своим экспрессивным поведением на корте. Т





ренерские тайм-ауты Путинцевой не менее запоминающиеся, чем у Соболенко. Также Юлия, сменившая паспорт с российского на казахстанский в 2012-м, может легко накричать на судью, разнести ракетку и не пожать руку сопернице.





В поединке против Соболенко Путинцева все же совладала с собой. Стиль тенниса Юлии как раз подходит против агрессивной игры, которую проповедует белоруска.





Казахстанская теннисистка, взяв стартовый сет, вытягивала сложные мячи, играла разнообразными ударами и грамотно сбивала темп Арины. Соболенко не пошла на пользу и продолжительная медицинская пауза, во время которой доктор колдовал над правой ногой Путинцевой.





Под конец матча, когда второй сет шел к проигранному тай-брейку, Арина достала из сумки шпаргалку. Но даже записи Дмитрия Турсунова не помогли перевести встречу в третью партию.





Ведя по ходу тай-брейка 3:0, Соболенко проиграла семь мячей подряд. Неутешительный итог матча – 3:6, 6:7 (3:7).





В прошлом сезоне Соболенко добралась до 1/8 финала US Open, а значит сейчас теннисистка не досчитается рейтинговых очков. Поэтому Арина может вновь откатиться на несколько строчек в мировом табели о рангах.