УЕФА назвал лучших игроков сезона





Лучшим вратарем стал Алиссон Беккер из "Ливерпуля", лучшим защитником признан его одноклубник голландец Вирджил ван Дейк, лучшим полузащитником - Френки де Йонг из голландского "Аякса", лучшим нападающим - Лионель Месси из испанской "Барселоны".





Лучшим игроком Европы минувшего сезона стал Вирджил ван Дейк.





Специальный приз президента УЕФА за вклад в развитие футбола был вручен бывшему полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Эрику Кантона.





Лучшей футболисткой Европы в сезоне 2017/18 по версии УЕФА стала Люси Бронз из "Лиона".





Церемония состоялась в Монако.