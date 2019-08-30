



Согласно записи в протоколе, Горелов ударил головой в лицо главного арбитра Сергея Гораютина и в агрессивной манере выражался нецензурными словами в адрес потерпевшего.





При этом Горелову грозило и более жестокое наказание. Его могли отстранить от футбола на срок до двух лет, а также оштрафовать на сумму до 1000 базовых величин. Такие санкции предусмотрены статьей 76 Дисциплинарного кодекса БФФ "Применение силы в отношении официального лица футбольного матча".



