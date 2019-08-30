Старший тренер "Городеи" Игорь Горелов дисквалифицирован на шесть месяцев и оштрафован на 100 базовых величин
Дисциплинарный комитет БФФ дисквалифицировал старшего тренера "Городеи" Игоря Горелова, а также выписал штраф в размере 100 базовых величин. Такое наказание наставник понес за инцидент, случившийся по окончании выездного матча 19-го тура чемпионата Беларуси против "Торпедо"-БелАЗа (1:1).
Согласно записи в протоколе, Горелов ударил головой в лицо главного арбитра Сергея Гораютина и в агрессивной манере выражался нецензурными словами в адрес потерпевшего.
При этом Горелову грозило и более жестокое наказание. Его могли отстранить от футбола на срок до двух лет, а также оштрафовать на сумму до 1000 базовых величин. Такие санкции предусмотрены статьей 76 Дисциплинарного кодекса БФФ "Применение силы в отношении официального лица футбольного матча".
09:14 30/08/2019