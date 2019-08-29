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Александр Бут-Гусаим: Арзамасова отрицает факт использования запрещенных препаратов

Председатель антидопинговой комиссии БФЛА Александр Бут-Гусаим в интервью корреспонденту "ПБ" Борису Тасману поделился мнением о допинговой истории, в центре которой оказалась белорусская легкоатлетка топ-уровня Марина Арзамасова.

И для спортсменки, и для нас в федерации это стало неожиданностью, неприятным сюрпризом. Арзамасова отрицает факт использования запрещенных препаратов. Чтобы детально разобраться в ситуации, она затребовала документы по пробе "А" и будет требовать вскрытия пробы "Б". Это пока все, что могу сказать.
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