Александр Бут-Гусаим: Арзамасова отрицает факт использования запрещенных препаратов
Председатель антидопинговой комиссии БФЛА Александр Бут-Гусаим в интервью корреспонденту "ПБ" Борису Тасману поделился мнением о допинговой истории, в центре которой оказалась белорусская легкоатлетка топ-уровня Марина Арзамасова.
И для спортсменки, и для нас в федерации это стало неожиданностью, неприятным сюрпризом. Арзамасова отрицает факт использования запрещенных препаратов. Чтобы детально разобраться в ситуации, она затребовала документы по пробе "А" и будет требовать вскрытия пробы "Б". Это пока все, что могу сказать.
20:25 29/08/2019