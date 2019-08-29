Что общего у Горди Дуайера и Крэйга Вудкрофта? Оба канадцы. Оба рулили минским "Динамо", причем провели по одному полноценному чемпионату, что редкость для нашего полпреда в КХЛ. Оба неисправимые оптимисты и мастера сглаживаний острых углов. Наконец, оба накануне своего второго сезона у штурвала "зубров" выдали ужасающую в плане результатов предсезонку: по одной победе в десяти спаррингах у каждого. На этом цепочка совпадений как будто обрывается. Но она еще может продолжиться, скажем, в ноябре, когда череда неудач теперь уже в официальных матчах гипотетически поставит вопрос о смене наставника ребром.









Впрочем, увольнение Вудкрофта в разгар кампании видится менее вероятным, чем прошлогодний, казавшийся неизбежным уже в сентябре, досрочный расчет Дуайера. Уже потому, что Горди вменялось в обязанности выполнить исключительно турнирную задачу — вывести команду в плей-офф. Тогда как нынешний штаб, двигаясь к аналогичной цели, попутно должен поработать на перспективу, доверяя внушительной группе молодежи и раскрывая ее потенциал. Ведь интересы сборной Беларуси, переживающей острый дефицит толковых исполнителей и не желающей ударить в грязь лицом на домашнем ЧМ-2021, никто не отменял. Денисов, Еременко, Дерябин, Аносов, Мартынов, Дроздов, Павленко — парням от 18 до 20 лет, и объективно не все из них сегодня соответствуют уровню КХЛ. Но есть надежда, что в окружении мастеровитых партнеров прогресс ускорится, и вскоре национальная сборная получит от "Динамо" с пяток обросших "мясом", накопивших опыт и готовых к свершениям кандидатов.



