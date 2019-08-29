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Восьмой Олимпиады не будет: Екатерина Карстен завершила карьеру в 47 лет

Первая олимпийская чемпионка независимой Беларуси, участница семи Олимпиад Екатерина Карстен завершила карьеру в возрасте 47 лет. Белорусская гребчиха сообщила об этом сегодня на пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете.

Восьмой Олимпиады не будет: Екатерина Карстен завершила карьеру в 47 лет
— Я готовилась к своей восьмой Олимпиаде. Но накануне чемпионата мира случилась травма — сломано десятое ребро. У меня уже была такая травма перед Лондоном. Ребро заживает долго, нужна долгая реабилитация, а годы идут. Вынуждена была пропустить чемпионат мира-2019 в Австрии, на котором в данный момент разыгрываются лицензии на Игры в Токио. Поэтому решила не ждать и завершить карьеру сейчас, — сказала Екатерина.

Екатерина Карстен отметила, что в будущем планирует жить в Беларуси.

— Федерация помогает найти подходящую работу, но не тренером. Сейчас поеду в Германию и буду обсуждать планы с семьей. Скорее всего вернусь одна в Беларусь и буду жить тут.

На вопрос, почему именитая гребчиха не рассматривает вариант остаться на ПМЖ в Германии, она ответила:

— Хоть я и жила долго в Германии, но занималась там своим делом, общалась только со своей семьей. Я так и не выучила хорошо немецкий язык. Поэтому мне будет тяжело найти в Германии какую-то работу, а тренером быть я не хочу. 

На счету Екатерины Карстен — два золота Олимпийских игр (Атланта-1996 и Сидней-2000), две олимпийские бронзы Барселоны-1992 и Пекина-2008, а также серебро Афин-2004. Карстен является шестикратной чемпионкой мира и многократной победительницей этапов Кубка мира.


В июле 2019-го 47-летняя спортсменка выиграла чемпионат Беларуси по академической гребле и надеялась отобраться на Олимпиаду-2020. 

Для получения олимпийской лицензии на восьмые Игры в карьере Карстен необходимо было попасть в топ-9 на чемпионате мира, который проходит с 26 августа по 1 сентября в Австрии. 

Екатерина Карстен замужем за немецким бизнесменом Вильфридом Карстеном. Дочь четы Карстен Александра — медиадизайнер, сотрудничает с футбольным клубом «Байер» из Леверкузена.
Источник: tut.by
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