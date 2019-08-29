— Я готовилась к своей восьмой Олимпиаде. Но накануне чемпионата мира случилась травма — сломано десятое ребро. У меня уже была такая травма перед Лондоном. Ребро заживает долго, нужна долгая реабилитация, а годы идут. Вынуждена была пропустить чемпионат мира-2019 в Австрии, на котором в данный момент разыгрываются лицензии на Игры в Токио. Поэтому решила не ждать и завершить карьеру сейчас, — сказала Екатерина.





Екатерина Карстен отметила, что в будущем планирует жить в Беларуси.





— Федерация помогает найти подходящую работу, но не тренером. Сейчас поеду в Германию и буду обсуждать планы с семьей. Скорее всего вернусь одна в Беларусь и буду жить тут.





На вопрос, почему именитая гребчиха не рассматривает вариант остаться на ПМЖ в Германии, она ответила:





— Хоть я и жила долго в Германии, но занималась там своим делом, общалась только со своей семьей. Я так и не выучила хорошо немецкий язык. Поэтому мне будет тяжело найти в Германии какую-то работу, а тренером быть я не хочу.





На счету Екатерины Карстен — два золота Олимпийских игр (Атланта-1996 и Сидней-2000), две олимпийские бронзы Барселоны-1992 и Пекина-2008, а также серебро Афин-2004. Карстен является шестикратной чемпионкой мира и многократной победительницей этапов Кубка мира.









В июле 2019-го 47-летняя спортсменка выиграла чемпионат Беларуси по академической гребле и надеялась отобраться на Олимпиаду-2020.





Для получения олимпийской лицензии на восьмые Игры в карьере Карстен необходимо было попасть в топ-9 на чемпионате мира, который проходит с 26 августа по 1 сентября в Австрии.





Екатерина Карстен замужем за немецким бизнесменом Вильфридом Карстеном. Дочь четы Карстен Александра — медиадизайнер, сотрудничает с футбольным клубом «Байер» из Леверкузена.