Олег Дулуб: Если БАТЭ в первые 30 минут не забьет, то все...

«Матч в Борисове между БАТЭ и «Астаной» будет сложным для хозяев поля. Почему? Три мяча, забитые одной из сторон, – достаточно серьезное преимущество. В Нур-Султане чемпион Казахстана довольно легко разобрался с сильнейшей командой Беларуси, и реванш БАТЭ взять будет очень сложно.





Если хозяева в первые 30 минут ответного поединка не забьют, то все, выиграть будет очень сложно. Шансы, конечно, всегда есть. Вспомните двухматчевое противостояние «Ливерпуля» с «Барселоной», когда после 0:3 в Испании на своем поле англичане не только отыгрались, но и забили на один мяч больше. Не нужно забывать о том, что раненый зверь опасен вдвойне.









В первом матче «Астана» играла собрано, без ошибок, – мне очень понравилась. Однако нужно понимать, что в Борисове БАТЭ в сравнении с матчем в Нур-Султане будет другим. Трибуны родного стадиона будут гнать чемпиона Беларуси вперед, – сказал Дулуб.