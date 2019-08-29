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Олег Дулуб: Если БАТЭ в первые 30 минут не забьет, то все...

Бывший главный тренер БАТЭ, а ныне тренер казахстанского «Атырау» Олег Дулуб сделал прогноз на ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 БАТЭ — «Астана».

«Матч в Борисове между БАТЭ и «Астаной» будет сложным для хозяев поля. Почему? Три мяча, забитые одной из сторон, – достаточно серьезное преимущество. В Нур-Султане чемпион Казахстана довольно легко разобрался с сильнейшей командой Беларуси, и реванш БАТЭ взять будет очень сложно.

Если хозяева в первые 30 минут ответного поединка не забьют, то все, выиграть будет очень сложно. Шансы, конечно, всегда есть. Вспомните двухматчевое противостояние «Ливерпуля» с «Барселоной», когда после 0:3 в Испании на своем поле англичане не только отыгрались, но и забили на один мяч больше. Не нужно забывать о том, что раненый зверь опасен вдвойне.


В первом матче «Астана» играла собрано, без ошибок, – мне очень понравилась. Однако нужно понимать, что в Борисове БАТЭ в сравнении с матчем в Нур-Султане будет другим. Трибуны родного стадиона будут гнать чемпиона Беларуси вперед, – сказал Дулуб.
Источник: tribuna.com
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