@HeyTammyBruce / Twitter

Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла во время аварии, которая произошла, когда девушка пыталась установить рекорд скорости на реактивном автомобиле, пишет Новое время





Ей было 39 лет.





Как сообщает портал Autoblog, испытания проходили на сухом дне озера пустыни Алворда в штате Орегон. Комбс пыталась побить свой собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле и разогнаться до 619 миль в час, что составляет около 996 километров в час.





Родные гонщицы отметили, что она «покинула эту землю, двигаясь быстрее, чем любая другая женщина в истории».





Как отмечает The Washingtom Post, Комбс называли «самой быстрой женщиной на четырех колесах». В октябре 2013 года она побила рекорд скорости среди женщин, который держался в течение 48 лет, разогнавшись до 632 километров в час.





В 2016 году она установила новый рекорд — 769 километров в час.





В 2018 году она разогналась до 777 километров в час, но этот результат не был официально засчитан.



