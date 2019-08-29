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Дарья Домрачева: муж раздумывает о проживании в Монако. Естественно, мы с дочкой будем следовать за ним

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева рассказала о планах поменять место жительства.


"Мы много времени проводим в Минске, бываем и в Норвегии. Вы, наверное, читали, что Оле раздумывает о проживании в Монако. Он принял такое решение, и естественно, как семья, мы будем следовать за ним, что, конечно, не помешает нам наслаждаться Минском и Беларусью, строить свои планы и здесь. А вообще, много времени мы проводим в разъездах. 

Конечно, много времени проводим с дочкой, приходится и дела иногда откладывать на потом, но пытаемся свой график строить рационально. Это интересное для меня время, а когда у тебя растет маленький ребенок, то как будто и детство проживаешь заново вместе с ней. Все наши переезды, путешествия она с нами, повидала уже очень много стран!", — цитирует Домрачеву "Чемпионат".
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