«Платье» Нурмагомедова вызвало недоумение у болельщиков

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Нурмагомедов сравнил себя с голодным орлом и заявил, что 7 сентября он будет охотиться и поймает добычу. При этом он был одет в традиционную длинную арабскую рубашку. Пользователи соцсети обратили внимание на одежду бойца. «Зачем дагестанцы надевают эти арабские платья. У них есть свои достойные одежды», «Он че, рожает?», «Че за халат? Тоже мне шейх Абу-Даби», «Он прямо в этом платье полетит?» — написали они.





7 сентября Нурмагомедов встретится с Порье на турнире UFC 242. Россиянин проведет защиту титула чемпиона в легком весе. Для него этот бой станет первым с октября 2018-го, когда он досрочно победил ирландца Конора Макгрегора, пишет Лента.ру









На счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках. У Порье 25 побед при 5 поражениях.