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«Это слёзы для страны». Как затраты на Европейские игры выросли в восемь раз

«Самая экономичная европейская Олимпиада» оказалась почти золотой.

«Это слёзы для страны». Как затраты на Европейские игры выросли в восемь раз
Изначально на организацию и проведение II Европейских игр планировалось потратить около 50 млн долларов. Именно эту сумму озвучивал Александр Лукашенко в 2016-м:

—  Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам надо будет затратить где-то под $ 50 млн за эти годы. Это слезы для страны. А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут.

Ранее первый вице-президент НОК Максим Рыженков обещал, что «это будет самая экономичная европейская Олимпиада»:


—  Речь идет о нескольких десятках миллионов долларов.

Спустя три года эта цифра превратилась в несколько сотен миллионов долларов. Но обо всем по порядку.


В июне 2019-го министр финансов Максим Ермолович рассказал, что на II Европейские игры было потрачено 540 млн рублей. По его словам, половина расходов оплачена за счет бюджета, порядка 40% покрыто кредитами государственного Банка развития, в оставшейся части — оплачено из внебюджетных источников.

Но уже через два месяца выяснилось, что затраты оказались в 1,5 раза выше. Первый вице-премьер Александр Турчин в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» привел новые данные.

На II Европейские игры в период 2017-2019 годов затрачено порядка 840 миллионов рублей из различных источников (бюджетные средства, кредиты банков, спонсорская помощь).

Если перевести эту сумму в долларовый эквивалент, получаем в 8 раз большие траты, чем обещал Александр Лукашенко до проведения Европейских игр.

Но и это еще не все! Турчин заявил, что по итогам 2019 года будет проведен окончательный анализ затрат и в начале 2020-го можно будет увидеть полную картину.

И что интересно: по словам первого вице-премьера, при проведении Европейских игр удалось сэкономить – деньги направят на повышение зарплат работников бюджетной сферы, ремонт общежитий вузов и окончание ремонта Дворца спорта.

На примере Евроигр становится понятна модель белорусского «экономического чуда»: планировали потратить 50 млн долларов, потратили в 8 раз больше (но это не точно), и при этом удалось сэкономить!
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