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Неймар снялся в популярном криминальном сериале

Пока "Барселона" ведет переговоры о подписании Неймара, форвард "ПСЖ" объявил в социальных сетях о своем участии в новой части популярного испанского криминального сериала "Бумажный дом".


Как пишет SportBox, футболист получил роль в различных эпизодах нового сезона ленты, которую можно будет увидеть на Netflix.

Сцены с участием бразильского игрока, который впервые появится в сериале, были сняты еще в начале года.

Напомним, Неймар пытается вернуться в "Барселону ", которую покинул в 2017 году за рекордные 222 млн евро. Ранее французские СМИ сообщили, что клубы провели переговоры по условиям трансфера игрока.

Отмечается, что каталонцы предложили 170 миллионов евро в два транша. Французский клуб пообещал дать ответ до 29 августа.
Oxu.az
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