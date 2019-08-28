Неймар снялся в популярном криминальном сериале

Как пишет SportBox, футболист получил роль в различных эпизодах нового сезона ленты, которую можно будет увидеть на Netflix.

Сцены с участием бразильского игрока, который впервые появится в сериале, были сняты еще в начале года.





Напомним, Неймар пытается вернуться в "Барселону ", которую покинул в 2017 году за рекордные 222 млн евро. Ранее французские СМИ сообщили, что клубы провели переговоры по условиям трансфера игрока.





Отмечается, что каталонцы предложили 170 миллионов евро в два транша. Французский клуб пообещал дать ответ до 29 августа.