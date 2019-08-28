В списке независимой комиссии ИААФ Athletics Integrity Unit, помимо бегуньи Марины Арзамасовой и метательницы молота Елены Матошко, о которых уже были сообщения в средствах массовой информации, обнаружилась запись про белорусского шестовика Станислава Тивончика от 20 февраля 2019 года.





Как оказалась, перепроверка его допинг-пробы с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне показала наличие в биаоматериале запрещенного препарата — анаболического стероида дегидрохлорметилтестостерона (или попросту — туринабола).





Тивончик на Играх в Лондоне не прошел квалификацию и занял 23-е место с результатом 5,20.





Спортсмена ожидает разбирательство в дисциплинарной комиссии МОК.



