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Перепроверка допинг-пробы шестовика Станислава Тивончика с Олимпиады-2012 дала положительный результат на туринабол

Список легкоатлетов, чья соревновательная деятельность приостановлена на время допинговых расследований, открыл еще одну белорусскую фамилию.

В списке независимой комиссии ИААФ Athletics Integrity Unit, помимо бегуньи Марины Арзамасовой и метательницы молота Елены Матошко, о которых уже были сообщения в средствах массовой информации, обнаружилась запись про белорусского шестовика Станислава Тивончика от 20 февраля 2019 года. 

Как оказалась, перепроверка его допинг-пробы с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне показала наличие в биаоматериале запрещенного препарата — анаболического стероида дегидрохлорметилтестостерона (или попросту — туринабола). 

Тивончик на Играх в Лондоне не прошел квалификацию и занял 23-е место с результатом 5,20. 

Спортсмена ожидает разбирательство в дисциплинарной комиссии МОК.
Прессбол
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