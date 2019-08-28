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Девятовский о допинг-скандале с белорусской бегуньей: Арзамасова приходит в себя

Марина Арзамасова просит вскрыть пробу «В» после обвинения в употреблении допинга. Об этом рассказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, комментируя сообщение об обнаружении запрещенного вещества в организме нашей чемпионки мира в беге на 800 м.

Девятовский о допинг-скандале с белорусской бегуньей: Арзамасова приходит в себя
— Мы хотим понять, что произошло, — сказал Девятовский. — Для нас это новость — как гром среди ясного неба! Марина пока приходит в себя, по-человечески понимаем ее. Тяжело выдержать такое обвинение. Но она сильный человек. Нужно время, и она объяснит свою позицию. Хотим вместе с ней разобраться в том, что происходит.

Марина уже написала письмо в комитет при Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Просит вскрыть пробу «В», так как результат пробы «А» предварительный. Она также запрашивает информацию по пробе «А», чтобы убедиться в том, что нет никакой ошибки.


— Угрожает ли что-то результату Марины на ЧМ-2015?

— Речь идет о пробе, которая была сдана две-три недели назад, поэтому — нет.

— Почему информация о применении Арзамасовой допинга исходит от независимой организации (AIU), а не от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)?

— Агентство при Международной ассоциации легкоатлетических федераций AIU проводило забор…

— То есть AIU можно доверять?

— Мы доверяем ему, потому что мы часть международной федерации. Анализ допинг-пробы велся в аккредитованной лаборатории. Результат пришел, и мы с ним считаемся. В то же время прошу не спешить вас делать выводы. Речь идет о человеке, который намерен отстаивать честь. Она действует строго по регламенту для такой ситуации.

— В 2019 году в Беларуси введена уголовная ответственность за использование допинга. Поясните, на каком этапе в случае обвинений такого рода может быть заведено уголовное дело?

— Думаю, пока неуместно говорить об этом в отношении дела Марины. Ответственность будет обсуждаться после анализа пробы «В». Возможно, там нет нарушения, а речь идет о какой-то фатальной ошибке. Сегодня мы вместе с Мариной находимся в шоковом состоянии. 

Исходя из политики непримиримой борьбы с допингом, которую проводит белорусская федерация, таких проблем у нас не должно быть. Мы в разы увеличили количество заборов допинг-проб наших спортсменов, проводим обучение, говоря о резерве. А в спорте высших достижений только самоубийца станет что-то употреблять. При том что к нашей стране у антидопинговых служб самое пристальное внимание. Для нас важно восстановить доверие к нам.

Я не верю, что Марина Арзамасова могла умышленно употреблять допинг. Не укладывается в голове такое с учетом ее высоких моральных ценностей (у нее ведь мама — чемпионка Европы, памяти которой мы проводим турнир), а также того, как использование запрещенного вещества на дистанции могло остаться незамеченным. Ведь в графике, в котором находилось Марина, она постоянно находилась под допинг-контролем.

Просим спортсменов быть внимательными. Это тоже часть работы. Всякое может быть. Начиная от того, кто тебе подносит чай, и заканчивая провокацией. Ни в коем случае никаких версий не накидываю, а подчеркиваю: мы в федерации занимаемся культурой безопасности.


— Какое преимущество может давать использование LGD-4033?

— Честно говоря, начал изучать это вещество в интернете. Пока бегло просмотрел информацию о нем. Тут лучше обратиться за комментарием к специалисту. Для нас это космос, мы такое еще не проходили.

Напомним, что информацию о нарушении Мариной Арзамасовой антидопинговых правил распространил сайт AIU, независимый орган по контролю. Сообщается, что тем самым запрещенным веществом был LGD-4033 — один из селективных модуляторов андрогенных рецепторов.

В 2015 году Арзамасова выиграла чемпионат мира в Пекине в беге на 800 метров, а годом ранее стала первой на чемпионате Европы в Цюрихе на этой же дистанции. Год назад спортсменка во второй раз стала мамой, а этим летом выступила на II Европейских играх в Минске.
tut.by
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