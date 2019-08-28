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Казахский журналист: Самые опасные на сегодня игроки БАТЭ Стасевич и Мукам

Автор сайта sports.kz Сергей Киколенко поделился ожиданиями накануне ответного матча "Астаны" против БАТЭ в плей-офф Лиги Европы.

"В последних еврокубковых матчах "Астаны" не раз можно было наблюдать за тем, как при переходе в наступление казахстанская команда задействовала впереди немалые силы, создавая фронт атаки как минимум из 3-4 игроков и оставляя под ними еще одно атакующее звено. 

Опрометчивые потери мяча при такой тактике зачастую приводят к серьезным проблемам в обороне, которые едва ли не в первую очередь возникают на оголившихся флангах. 

В домашнем матче с БАТЭ это ярче всего проявилось на самом старте игры, когда борисовчане имели хорошие моменты для того чтобы повести в счете. В дальнейшем ошибки в этих зонах подопечные Романа Григорчука старались допускать уже реже: фланговые игроки хозяев поля заиграли строже, а на помощь к ним стали регулярно приходить опорные хавбеки "Астаны"... 

Как бы то ни было в Беларуси астанчанам снова придется уделить повышенное внимание флангам, ведь именно там выступают самые опасные на сегодня игроки БАТЭ — Игорь Стасевич и Эрвейн Мукам".

29 августа БАТЭ дома проведет ответный матч с казахстанской командой за право выступать на групповом этапе Лиги Европы (начало — в 20.00). 

В первой встрече сильнее была "Астана" — 3:0.
Источник: pressball.by
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