"В последних еврокубковых матчах "Астаны" не раз можно было наблюдать за тем, как при переходе в наступление казахстанская команда задействовала впереди немалые силы, создавая фронт атаки как минимум из 3-4 игроков и оставляя под ними еще одно атакующее звено.





Опрометчивые потери мяча при такой тактике зачастую приводят к серьезным проблемам в обороне, которые едва ли не в первую очередь возникают на оголившихся флангах.





В домашнем матче с БАТЭ это ярче всего проявилось на самом старте игры, когда борисовчане имели хорошие моменты для того чтобы повести в счете. В дальнейшем ошибки в этих зонах подопечные Романа Григорчука старались допускать уже реже: фланговые игроки хозяев поля заиграли строже, а на помощь к ним стали регулярно приходить опорные хавбеки "Астаны"...





Как бы то ни было в Беларуси астанчанам снова придется уделить повышенное внимание флангам, ведь именно там выступают самые опасные на сегодня игроки БАТЭ — Игорь Стасевич и Эрвейн Мукам".





29 августа БАТЭ дома проведет ответный матч с казахстанской командой за право выступать на групповом этапе Лиги Европы (начало — в 20.00).





В первой встрече сильнее была "Астана" — 3:0.







