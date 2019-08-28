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Belarushockey.com: россияне Пилипенко и Корчемкин могут перейти в минское "Динамо"

Форвард Кирилл Пилипенко и защитник Дмитрий Корчемкин могут перейти в минское «Динамо».

22-летний нападающий в минувшем сезоне ВХЛ набрал 43 (20+23) очка в 55 играх. Также в его активе есть 6 игр в КХЛ, где он забил 2 гола. 

Пилипенко в свое время выступал на ЮЧМ за сборную России. Также хоккеист является обладателем золотой медали Универсиады-2017, серебряным призером Европейского юношеского Олимпийского фестиваля 2013 и серебряным призером Мирового кубка вызова 2014.

22-летний Корчемкин в минувшем сезоне также выступал в ВХЛ, где в 34 играх за ХК «Горняк» набрал 10 (1+9) очков, при показателе полезности «-4».
Источник: tribuna.com
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