Вице-премьер Турчин: На Европейские игры потратили 840 млн рублей

«По итогам 2019 года проведем окончательный анализ. Сегодня у нас есть информация о сумме проданных билетов, заполняемости гостиниц, товарах, купленных иностранными гостями, когда они использовали Tax Free, - сказал Александр Турчин. - В январе увидим полную картину».





В целом на Европейские игры в 2017-2019 годах потрачено около Br840 млн. «Это различные источники - бюджетные средства, кредиты банков, спонсорская помощь. Порядка 70%, т.е. около Br600 млн, - инвестиционные затраты. Можно задать себе вопрос: это деньги, которые пошли на игры, или, не будь их, мы бы эти расходы все равно осуществляли?», - отметил первый вице-премьер.





В качестве примеров он привел студенческое общежитие по просп. Дзержинского, недострой в студгородке, закупленные новые автобусы и электробусы для Минска, переданные в областные автопарки.









«Получается, Br240 млн израсходованы непосредственно на проведение игр. Порядка половины из этой суммы - средства спонсоров. Они пошли в том числе на проживание спортсменов, их питание», - добавил Александр Турчин. И продолжил цепочку рассуждений в том ключе, что таким образом доход получили предприятия общепита, сферы услуг.



