Лукашенко променял хоккей на другой вид спорта





Александр Лукашенко на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ II

Европейских игр, 27 июня 2019 года / Фото из архива пресс-службы президента





Как заявил глава белорусского государства и Национального олимпийского комитета, на II Европейских играх наша команда «выступила достойно».





Но больше всего его порадовали белорусские спортсмены, занявшие первое общекомандное место в медальном зачете на первенстве планеты по гребле на байдарках и каноэ.





«Молодцы! Просто молодцы! И я для себя отметил, что теперь буду ходить постоянно на их соревнования, потому что они достойно на это отвечают, в отличие от некоторых наших представителей массовых и народных видов спорта», — резюмировал Лукашенко.