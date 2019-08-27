Лукашенко променял хоккей на другой вид спорта
Похоже, у Александра Лукашенко появилось новое спортивное увлечение.
Александр Лукашенко на соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ II
Европейских игр, 27 июня 2019 года / Фото из архива пресс-службы президента
Как заявил глава белорусского государства и Национального олимпийского комитета, на II Европейских играх наша команда «выступила достойно».
Но больше всего его порадовали белорусские спортсмены, занявшие первое общекомандное место в медальном зачете на первенстве планеты по гребле на байдарках и каноэ.
«Молодцы! Просто молодцы! И я для себя отметил, что теперь буду ходить постоянно на их соревнования, потому что они достойно на это отвечают, в отличие от некоторых наших представителей массовых и народных видов спорта», — резюмировал Лукашенко.
09:10 28/08/2019