– Думаем, как две команды в МХЛ запустить. Грубо говоря, «Юность» и «Динамо» Минск вернуть в МХЛ. Мы с Дмитрием Юрьевичем разговаривали на эту тему дней 20 назад. Я еще раз говорю, если по бизнесу посчитать, то мы зарабатывать будем в МХЛ.





- Хватит ли игроков? На данный момент у нас получается U-18, U-20 в экстралиге. Если заявлять еще две молодежные команды в МХЛ?





– «Юность» может своими игроками играть. Где-то подусилимся. Русских игрочков подыщем. Мы спокойно справимся с этой задачей, – сказал Захаров в эфире программы «Спорткадр».