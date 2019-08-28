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Михаил Захаров: «Думаем, как две команды в МХЛ запустить. Грубо говоря, «Юность» и «Динамо» Минск вернуть»

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров считает, что стране требуются команды в МХЛ.

– Думаем, как две команды в МХЛ запустить. Грубо говоря, «Юность» и «Динамо» Минск вернуть в МХЛ. Мы с Дмитрием Юрьевичем разговаривали на эту тему дней 20 назад. Я еще раз говорю, если по бизнесу посчитать, то мы зарабатывать будем в МХЛ.

- Хватит ли игроков? На данный момент у нас получается U-18, U-20 в экстралиге. Если заявлять еще две молодежные команды в МХЛ?

– «Юность» может своими игроками играть. Где-то подусилимся. Русских игрочков подыщем. Мы спокойно справимся с этой задачей, – сказал Захаров в эфире программы «Спорткадр».
Tribuna
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