На закрытом от СМИ исполкоме АБФФ в числе прочих рассмотрят заявку на проведение в Беларуси матча за Суперкубок Европы
В среду, 28 августа, в Доме футбола пройдет заседание исполнительного комитета Ассоциации "Белорусская федерация футбола".
Заседание главного исполнительного органа Ассоциации начнется в 11:00.
В повестку дня включены следующие вопросы:
1. О назначении Жардецкого Сергея Михайловича генеральным секретарем Ассоциации "Белорусская федерация футбола".
2. О формировании Комитета по статусу и переходам игроков.
3. О заявке Ассоциации "Белорусская федерация футбола" на проведение в Республике Беларусь финала клубного соревнования УЕФА (Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, Суперкубка УЕФА) в 2022-2023 годах.
4. Об исключении профессионального футбольного клуба "Торпедо" (Минск) из состава участников «Беларусбанк — Чемпионат Республики Беларусь по футболу сезона 2019 года».
5. Об использовании средств ФИФА ("Форвард" из цикла 2019-2022 гг. на инвестиционные проекты) на строительство полей с полноразмерным искусственным покрытием в Республике Беларусь.
6. О ротации судей на второй круг чемпионата Республики Беларусь по футболу.
7. Разное.
08:18 28/08/2019