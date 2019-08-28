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На закрытом от СМИ исполкоме АБФФ в числе прочих рассмотрят заявку на проведение в Беларуси матча за Суперкубок Европы

В среду, 28 августа, в Доме футбола пройдет заседание исполнительного комитета Ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Заседание главного исполнительного органа Ассоциации начнется в 11:00.
В повестку дня включены следующие вопросы: 

1. О назначении Жардецкого Сергея Михайловича генеральным секретарем Ассоциации "Белорусская федерация футбола".

2. О формировании Комитета по статусу и переходам игроков.

3. О заявке Ассоциации "Белорусская федерация футбола" на проведение в Республике Беларусь финала клубного соревнования УЕФА (Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, Суперкубка УЕФА) в 2022-2023 годах.

4. Об исключении профессионального футбольного клуба "Торпедо" (Минск) из состава участников «Беларусбанк — Чемпионат Республики Беларусь по футболу сезона 2019 года».

5. Об использовании средств ФИФА ("Форвард" из цикла 2019-2022 гг. на инвестиционные проекты) на строительство полей с полноразмерным искусственным покрытием в Республике Беларусь.

6. О ротации судей на второй круг чемпионата Республики Беларусь по футболу.

7. Разное.


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