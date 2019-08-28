Заседание главного исполнительного органа Ассоциации начнется в 11:00.

В повестку дня включены следующие вопросы:





1. О назначении Жардецкого Сергея Михайловича генеральным секретарем Ассоциации "Белорусская федерация футбола".





2. О формировании Комитета по статусу и переходам игроков.





3. О заявке Ассоциации "Белорусская федерация футбола" на проведение в Республике Беларусь финала клубного соревнования УЕФА (Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, Суперкубка УЕФА) в 2022-2023 годах.





4. Об исключении профессионального футбольного клуба "Торпедо" (Минск) из состава участников «Беларусбанк — Чемпионат Республики Беларусь по футболу сезона 2019 года».





5. Об использовании средств ФИФА ("Форвард" из цикла 2019-2022 гг. на инвестиционные проекты) на строительство полей с полноразмерным искусственным покрытием в Республике Беларусь.





6. О ротации судей на второй круг чемпионата Республики Беларусь по футболу.





7. Разное.

