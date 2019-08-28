Соболенко победила Викторию Азаренко в главном для Беларуси теннисном матче года
Этой ночью произошло уникальное для Беларуси событие. Впервые на топ-турнире между собой сыграли экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко и первая ракетка Беларуси Арина Соболенко.
Жеребьевка свела их в первом раунде Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Матч прошел сегодня ночью в Нью-Йорке и закончился победой Арины - 3:6, 6:3, 6:4. Длился он 2 часа 13 минут.
Азаренко раньше никогда не покидала US Open после первого раунда, а в 2012 и 2013 гг. вообще добиралась до финала.
Арина год назад выбыла в 4-м раунде, проиграв Наоми Осака, которая в итоге выиграла US Open.
В следующем круге Арина Сабаленка сыграет с Юлией Путенцевой (Казахстан).
Пробился в следующий раунд мужского турнира и Егор Герасимов, который победил в трех сетах южноафриканца Ллойда Харриса - 7:5, 7:6, 7:6.
А вот Илья Ивашко проиграл Танаси Кокинакису (Австралия) - 3: 6, 6:7, 7:6, 2:6
07:42 28/08/2019