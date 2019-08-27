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Хацкевич может сменить Гуренко в минском "Динамо"

Белорусский специалист Александр Хацкевич может возглавить футбольный клуб "Динамо-Минск", пишет портал "Динамомания".


В середине августа Хацкевича уволили из киевского "Динамо" после того, как команда не смогла пройти в групповой раунд Лиги чемпионов.

Специалист может возглавить минское "Динамо", сменив на этом посту Сергея Гуренко. Новое руководство клуба недовольно его работой и готово распрощаться в ближайшее время. Гуренко может покинуть минчан в случае неудачи в матче с "Неманом" 1 сентября.

Также претендентом на пост главного тренера "бело-синих" называют Олега Дулуба, который сейчас работает в казахстанском "Атырау".

Минское "Динамо" сейчас занимает четвертое место в чемпионате Беларуси, отставая от первого места на девять очков.
Sputnik.by
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