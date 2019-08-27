Белорусские "пляжник" и боксер попались на мельдонии

Оба спортсмена уличены в употреблении мельдония. Срок дисквалификации Григоровского, выступающего за "Гроднооблспорт", отсчитывается с 28 мая этого и истекает 25 мая 2023-го, Доронина – с 22 мая 2019-го по 21 мая 2023-го. Кроме того, результаты Доронина (весовая категория свыше 91 кг), показанные с 5 апреля текущего года, аннулированы.





Ранее стало известно, что белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова временно отстранена от стартов по подозрению в применении допинга. В ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество LGD-4033.









Напомним, WADA включило мельдоний в "черный список" с 1 января 2016-го. Однако многие специалисты по-прежнему не считают вещество допингом.





В последний раз белорусский спортсмен был дисквалифицирован за мельдоний в мае этого года: двухлетнее отстранение получил биатлонист Егор Малофеевский.



