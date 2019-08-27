Специалист может быть дисквалифицирован на срок от 1 до 24 месяцев. Также Горелова могут оштрафовать на сумму в размере от 100 до 1000 базовых величин.





Такие санкции предусмотрены статьей 76 Дисциплинарного кодекса АБФФ «Применение силы в отношении официального лица футбольного матча».





Отметим, что согласно протоколу матча, Горелов нанес удар головой в лицо судье.