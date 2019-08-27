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Старшего тренера «Городеи» могут дисквалифицировать на срок до двух лет: ударил судью

В конце матча 19-го тура чемпионата Беларуси между «Торпедо-БелАЗ» и «Городеей» (1:1) старший тренер команды гостей Игорь Горелов ударил судью матча Сергея Гораютина.

Специалист может быть дисквалифицирован на срок от 1 до 24 месяцев. Также Горелова могут оштрафовать на сумму в размере от 100 до 1000 базовых величин. 

Такие санкции предусмотрены статьей 76 Дисциплинарного кодекса АБФФ «Применение силы в отношении официального лица футбольного матча». 

Отметим, что согласно протоколу матча, Горелов нанес удар головой в лицо судье.
Tribuna
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