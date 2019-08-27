Азаренко и Винус Уильямс выбыли из Совета игроков WTA

Также вместо Люции Шафаржовой и Бетани Маттек-Сэндс в восьмерку членов Совета вошли Донна Векич и Александра Крунич.





«Думаю, все были немного удивлены, что они не остались. На самом деле, они великолепно справлялись с работой. Мы закончим год вместе, есть несколько очень умных, увлеченных проблемами девушек, которые способны четко выражать мнение. Поэтому у нас большой выбор на место лидера, есть много прекрасных идей, и я с нетерпением жду новых членов.





Кто знает? Возможно, я уйду в следующем году. Но мне это нравится. Это заставляет мыслить иначе. Некоторые базовые вещи дают лучшее понимание ситуации и усиливают желание любым возможным способом помогать теннису и коллегам по Совету», – рассказала первая ракетка Великобритании Йоханна Конта.









Кроме того, представителем тренеров в Совете игроков ATP стал Брэд Стайн, который сотрудничает с Кевином Андерсоном. Он заменил Дани Валверду, прекратившего работу в июне.