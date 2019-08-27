Арзамасова отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил
Белорусская бегунья, чемпионка мира-2015 Марина Арзамасова временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил.
Такое решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF).
Отмечается, что 31-летняя спортсменка подозревается в использовании запрещенного вещества.
Арзамасова является чемпионкой мира 2015 года в беге на 800 метров, а также победительницей чемпионата Европы 2014 года в аналогичной дисциплине, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.
Источник: pressball.by
17:20 27/08/2019