Такое решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF).





Отмечается, что 31-летняя спортсменка подозревается в использовании запрещенного вещества.





Арзамасова является чемпионкой мира 2015 года в беге на 800 метров, а также победительницей чемпионата Европы 2014 года в аналогичной дисциплине, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.











