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Арзамасова отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил

Белорусская бегунья, чемпионка мира-2015 Марина Арзамасова временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил.

Такое решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). 

Отмечается, что 31-летняя спортсменка подозревается в использовании запрещенного вещества. 

Арзамасова является чемпионкой мира 2015 года в беге на 800 метров, а также победительницей чемпионата Европы 2014 года в аналогичной дисциплине, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.
Источник: pressball.by
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