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Инспектор АБФФ о Чепе и Дупанове: «У них только одни деньги в глазах. Больше их футбол как таковой не интересует»

Инспектор АБФФ Валерий Петрович высказался о своих коллегах, работающих в федерации.

– Дупанов только себя и Чепу ставит связующим рефери на международных матчах. Только один матч «отсыпал» Вадиму Жуку. А это, на всякий случай, 600 евро за игру. А матчей уже 12 было. И сейчас с БАТЭ и «Астаной» он работал. Но сверхнизость – назначать себя еще и на отборочные игры женщин. И это все с одобрения Вергейчика. У них только одни деньги в глазах. Больше их футбол как таковой не интересует.

– Может, просто нет других, отвечающих требованиям? Тот же Чепа давно в этом работает. Знает все.

– Да, есть просьба от УЕФА не назначать связующими судьями действующих арбитров. Но также ими должны быть известные в прошлом главные судьи. Ну, хочешь съездить, поставь себе матч-другой. Но не так. Да и достаточно других кандидатов. Наш единственный инспектор-международник Олег Чикун почему-то вне списка связующих рефери. На каком основании? Опять личная неприязнь. Это бардак, которого не было никогда. А я больше 30 лет в судействе, – заявил Петрович.
Tribuna
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