Александр Холодинский о доходах в белорусском футболе





Выступавший за "Ислочь" форвард Александр Холодинский в интервью корреспонденту Pressball.by Сергею Владыко поделился мнением о доходах в белорусском футболе.





Можно ли хорошо заработать, если ты играешь не в БАТЭ, "Шахтере", брестском или минском "Динамо"?

Особо больших денег не заработаешь. Понятно, что футбол — тяжелая профессия. В том плане, что рано заканчиваешь, травму можешь получить. Но с другой стороны — множество положительных эмоций. Тренировки, игры приносят удовольствие. Это лучше, чем ходить на тот же завод и там монотонно отрабатывать смену за сменой. Тем более учитывая, какие на заводах зарплаты. Выбирая между заводом и футболом, лучше выбрать второе. В спорте намного интереснее.





Вы футболом заработали на дом?

Не только футболом. У меня была в Колодищах квартира, плюс я умею копить деньги. Копил еще тогда, когда зарабатывал покраской машин. Деньги направо и налево не тратил.





В последние годы клубы высшей лиги затянули пояса потуже. Как менялся ваш заработок в "Ислочи", если сравнить первый сезон в высшей лиге и нынешний?

Скажу честно, он не уменьшился. Стал больше или нет — умолчу. Заоблачной зарплаты у меня не было, поэтому и урезать оказалось нечего. Но на мою зарплату жить можно было, конечно.





При переходе в "Андердог" уровень дохода снизился существенно?

Конечно. Я понимал на что иду и какие цели преследую при переходе.





В два раза или больше?

Чуть больше.





Как отреагировала жена?

Конечно, поддержала. Она понмала, что у меня травма. Переживала больше не из-за денег, а из-за того, что не играю. Поэтому даже никаких разговоров про финансы не было. Всех денег не заработаешь. Хочется играть, а не быть каким-то запасным игроком, весь сезон сидящим на скамейке



