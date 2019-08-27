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Александр Холодинский о доходах в белорусском футболе

"Особо больших денег в футболе не заработаешь, но игры и тренировки лучше, чем ходить на завод".


Выступавший за "Ислочь" форвард Александр Холодинский в интервью корреспонденту Pressball.by Сергею Владыко поделился мнением о доходах в белорусском футболе. 

Можно ли хорошо заработать, если ты играешь не в БАТЭ, "Шахтере", брестском или минском "Динамо"?
Особо больших денег не заработаешь. Понятно, что футбол — тяжелая профессия. В том плане, что рано заканчиваешь, травму можешь получить. Но с другой стороны — множество положительных эмоций. Тренировки, игры приносят удовольствие. Это лучше, чем ходить на тот же завод и там монотонно отрабатывать смену за сменой. Тем более учитывая, какие на заводах зарплаты. Выбирая между заводом и футболом, лучше выбрать второе. В спорте намного интереснее.

Вы футболом заработали на дом?
Не только футболом. У меня была в Колодищах квартира, плюс я умею копить деньги. Копил еще тогда, когда зарабатывал покраской машин. Деньги направо и налево не тратил.

В последние годы клубы высшей лиги затянули пояса потуже. Как менялся ваш заработок в "Ислочи", если сравнить первый сезон в высшей лиге и нынешний?
Скажу честно, он не уменьшился. Стал больше или нет — умолчу. Заоблачной зарплаты у меня не было, поэтому и урезать оказалось нечего. Но на мою зарплату жить можно было, конечно.

При переходе в "Андердог" уровень дохода снизился существенно?
Конечно. Я понимал на что иду и какие цели преследую при переходе.

В два раза или больше?
Чуть больше.

Как отреагировала жена?
Конечно, поддержала. Она понмала, что у меня травма. Переживала больше не из-за денег, а из-за того, что не играю. Поэтому даже никаких разговоров про финансы не было. Всех денег не заработаешь. Хочется играть, а не быть каким-то запасным игроком, весь сезон сидящим на скамейке
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