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ФИФА хочет заменить отдельных участников матчей роботами

Международная федерация футбола (ФИФА) в будущем планирует использовать роботов вместо боковых арбитров. Об этом сообщает Mirror.


Федерация создала специальное подразделение для изучения возможности заменить лайнсменов на роботов.

"Заменят они помощников судьи камерами и компьютерами для определения офсайдов и аутов? Однажды это может произойти", - заявил журналистам инсайдер.

Отмечается, что президент организации Джанни Инфантино - сторонник максимального использования современных технологий в футболе.
Liga.net
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