ФИФА хочет заменить отдельных участников матчей роботами





Федерация создала специальное подразделение для изучения возможности заменить лайнсменов на роботов.





"Заменят они помощников судьи камерами и компьютерами для определения офсайдов и аутов? Однажды это может произойти", - заявил журналистам инсайдер.





Отмечается, что президент организации Джанни Инфантино - сторонник максимального использования современных технологий в футболе.