Саснович выиграла свой первый матч на US Open

Белоруска уверенно выиграла первый сет (6:1) и, казалось, матч ограничится двумя партиями, но при счете 4:2 Александра отдала четыре гейма подряд, пишет sport.tut.by





Исход противостояния решался в третьем сете, который прошел при полном доминировании Саснович. Она разгромила Брэди со счетом 6:0.









Александра сделала две невынужденные ошибки (против 10 у соперницы) и отметилась 19 виннерами (у Брэди — 14).





Во втором раунде Саснович сыграет с Онс Жабер (№ 62 WTA) из Туниса.







