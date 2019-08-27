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Саснович выиграла свой первый матч на US Open

Белорусская теннисистка Александра Саснович (№ 46 WTA) выиграла у американки Дженнифер Брэди (№ 67 WTA) в матче первого раунда US Open — 6:1, 4:6, 6:0.

Белоруска уверенно выиграла первый сет (6:1) и, казалось, матч ограничится двумя партиями, но при счете 4:2 Александра отдала четыре гейма подряд, пишет sport.tut.by

Исход противостояния решался в третьем сете, который прошел при полном доминировании Саснович. Она разгромила Брэди со счетом 6:0.


Александра сделала две невынужденные ошибки (против 10 у соперницы) и отметилась 19 виннерами (у Брэди — 14).

Во втором раунде Саснович сыграет с Онс Жабер (№ 62 WTA) из Туниса.
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